Documentaire



Pendant près d’un demi-siècle, Giulio Andreotti a régné sur la vie politique italienne. Figure incontournable de la démocratie chrétienne, baptisé l' »inoxydable » par des Italiens que son extraordinaire survie ministérielle fascinait, Andreotti est pourtant passé en jugement au début de l’année 1995 pour collusion présumée avec la Mafia et complicité d’homicide. Ce sont les aveux de Tomaso Buscetta, célèbre repenti, qui ont conduit Andreotti sur le banc des accusés. Et tandis que Buscetta se cache quelque part dans le monde, un autre mafieux garde le silence. Ces trois hommes sont au centre de l’enquête, l’une des plus spectaculaires de l’opération « mains propres ». Le réalisateur s’attache à dresser le portrait de ceux qui ont brisé l' »omerta », la loi du silence qui règne au sein de Cosa Nostra, comme des autres clans mafieux.

Réalisateur : Gadh Charbit