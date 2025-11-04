Les cellules anti cambriolages ont été mises en place par le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux en octobre 2009....
Philippe Bertrand, un vosgien de 52 ans a été étranglé et achevé à coup de marteau à Madagascar, où...
Les hommes de l’Identité judiciaire (IJ) sont des policiers d’un genre à part. Obsédé du détail, ils fuient l’oubli...
Parce que les prisons ont aussi le droit à leur part de féminité
Qui dit vacances d’été dit grands départs. L’affluence sur les autoroutes est donc importante et les risques sont considérables...
Il pensait avoir réalisé l’arnaque parfaite en faisant croire à tout le monde qu’il était mort, même à ses...
Popularisées par la série des Fast and Furious, les courses illégales de voitures déchaînent la chronique et rassemblent plusieurs...
“Les policiers n’ont ni le temps ni les moyens d’enquêter à long terme sur tous les faits divers.” Bernard...
Stéphane Bourgouin raconte : Le 19 octobre 1991, Muriel et Ingrid, 10 ans, sont enlevées dans un petit village...
Le mercredi 18 août 2010, en fin de matinée, Jean-Paul Chardenoux, garagiste, a rendez-vous avec Marc Féral qui doit...
Harmonie, Marie-Hélène, leurs parents cherchent toujours la vérité…
Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix sont au...
Les Texas Rangers, assistés d’autres unités d’élite, affrontent les cartels mexicains afin de mettre fin aux trafics de drogue...
La folie du deux-roues est aujourd’hui synonyme de nombreux excès. En vingt ans, 3 millions de motos et scooters...
Les brigades de gendarmerie interviennent principalement dans les zones rurales, villages et petites villes, où la délinquance, loin des...
Jutta Weber est vue pour la dernière fois le 6 août 1997, quittant le Walmart de Kingston où elle...
Un bar-tabac du centre-ville de Mulhouse est victime d’une attaque pour quelques cartouches de cigarettes et quelques centaines d’euros....
Entre caches ingénieuses et courses-poursuites effrénées, les douanes françaises et espagnoles livrent une bataille sans relâche contre les trafiquants....
En 2006, Dina Riley, 38 ans, rencontre Richard Davis, un violeur. À la télévision, Riley révèle certains fantasmes sadiques...
Steven Wright a été arrêté et condamné coupable de crimes en série, à Ipswich en Angleterre, qui sont déroulé...
