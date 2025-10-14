Documentaire

Aux abords d’El Paso, “Marco”, logisticien du cartel de Juárez, nous explique son trafic : codes, planques, prix, et supposée complicité d’un douanier américain… Un chef emprisonné affirme continuer à diriger, tandis que les rivalités avec le Sinaloa attisent violences et opérations avortées.

À Rio, on vous montre l’onde de choc du narcotrafic : enterrements de policiers, fusillades en plein jour, hôpitaux saturés et écoles qui apprennent aux enfants à se protéger. Entre misère, tentations des gangs et défiance envers les institutions, la population survit dans une guerre quotidienne.