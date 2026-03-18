Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...
Cyrille Boutin, 39 ans, marié, deux enfants, parti à la chasse aux canards dans la campagne girondine, il est...
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...
Pour se prononcer sur les condamnations et les réductions de peine, les juges doivent souvent recueillir un maximum d’éléments....
George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...
En France, 800.000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse chaque année. Bien souvent, les escrocs sans scrupule connaissent leur...
Retour sur la carrière de Jean-Marie Flori, un flic stupéfiant. Ce policier corse à la retraite a connu les...
En 1991, dans le Lot-et-Garonne, Caroline Nolibé est retrouvée sans vie. La jeune fille a été tuée sur le...
Le 6 décembre 2020 demeurera gravé dans les mémoires des habitants de Montbron et de Bussière-Badil, deux localités paisibles...
Chaque jour, un million et demi de véhicules empruntent les autoroutes françaises. Ce réseau de 9000 kilomètres est placé...
Les incendiaires obligent les enquêteurs à élaborer mille techniques pour les arrêter.
La police de Lille intervient dans une cité où l’insécurité règne en maître. Nous nous plongeons au cœur d’une...
Le féminicide n’a pas attendu d’être nommé pour exister. Dans la presse, les romans ou les tribunaux français, il...
Les Tueries du Brabant restent une énigme. Les tueries commencent en 1982 et durent 3 ans. 28 personnes seront...
Comment un barman sans histoire de Québec est-il devenu en peu de temps un important trafiquant de drogue au...
À Paris, les agents du GPIS patrouillent dans les logements sociaux pour contenir trafics, violences et débordements. Dans leur...
Ce documentaire s’attache, pour la première fois, à « coller » au plus près de cette réalité judiciaire dans laquelle police...
Fous du volant et délits de fuite, c’est le quotidien des hommes et des femmes qui assurent notre sécurité...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site