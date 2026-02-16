Le Honduras est l’un des pays dont le taux de crime est le plus élevé au monde. Sous le...
Colombie, Philippines, France… Nombre sont les prisons dans lesquelles les détenus font la loi, malgré la présence de gardiens...
Scooters, vélos ou trottinettes, il n’y a jamais eu autant de deux-roues en circulation dans les villes de France....
Aux côtés des gendarmes, policiers et militaires, les animaux secondent quotidiennement nos forces de l’ordre. Chiens, chevaux, nous avons...
C’est une organisation secrète, discrète mais très puissante. La ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, règne en maître sur le sud...
Tout a commencé par un électrochoc : en mai 2021, Chahinez Daoud, 31 ans, mère de 3 enfants, meurt...
A Cambrai, il y a une équipe de policiers spéciale qui aide les enfants qui ont eu des problèmes...
Lors du week-end de la Toussaint, nombreux sont les chauffards sur les routes. Parmi eux, certains n’ont pas conscience...
« Mission : protection » au coeur de la police scientifique, les Experts made in France. Ces héros du quotidien, dont...
Près d’Arras dans le département du Pas-de-Calais, les gendarmes sont régulièrement confrontés à des clandestins qui s’introduisent dans des...
Scooter, moto, vélo, il y en a de plus en plus dans les centres-villes. Plus rapide, moins cher et...
Depuis des décennies enfermée dans le silence, Jocelyne Coudurier exprime son terrible calvaire dans Bouches cousues (avril 2023, City Éditions)....
L’histoire de la plus grande controverse judiciaire de ces cinquante dernières années : l’affaire Ranucci, aussi baptisée «Affaire du...
Un village tranquille, un couple sans histoire, une annonce d’emploi anodine. En 1984, deux jeunes femmes tombent dans un...
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Hassan Chafaï coupable idéal, emprisonné pendant 5 mois pour tentative de braquage.. et Pierre Royal, le cousin de Ségolène...
Les soupçons de corruption et de favoritisme font partie du décor politique à Laval depuis toujours. Enquête a découvert...
En 1988, Sylvie Reviriego est surnommée « la dépeceuse de Tours » dans la presse. Elle est accusée d’avoir tué sa...
Popularisées par la série des Fast and Furious, les courses illégales de voitures déchaînent la chronique et rassemblent plusieurs...
Meurtriers condamnés à des peines de plus de 10 ans de prison minimum, ils jouent leur liberté conditionnelle à...
