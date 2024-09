Documentaire



Le rodéo urbain, phénomène croissant dans les zones résidentielles, inquiète de plus en plus les autorités et les riverains. Ces courses sauvages de motos et de quads, souvent illégales, mettent en danger la sécurité des habitants et des participants. Les accidents se multiplient, parfois avec des conséquences dramatiques, tandis que les forces de l’ordre peinent à enrayer ce fléau. Ce reportage explore l’univers des jeunes adeptes du rodéo urbain, les risques qu’ils prennent et les mesures envisagées pour contrer cette pratique.