Documentaire



Ce reportage nous plonge au cœur des rodéos urbains, un phénomène qui chaque été prend de plus en plus d’ampleur. Des jeunes des quartiers sensibles enchaînent les acrobaties sur les routes fréquentées au guidon de leurs deux-roues. Ce reportage débute à la Castellane, l’une des cités les plus chaudes des quartiers nord de Marseille. Une baroude avec Kevin et ses potes, pour un rodéo en pleine ville au mépris du danger. Les bécanes de cross et les T-Max en roue arrière se faufilent au milieu de la circulation. . Au guidon de son 250cm3 Kevin est devenu une célébrité des réseaux sociaux, ses vidéos cumulent des centaines de milliers de vues. Sa famille est consciente des dangers qu’il coure et fait prendre aux autres avec une moto qui n’est pas autorisée à rouler sur le bitume mais ne peut le dissuader de sa passion. Cette passion est un fléau pour les résidents qui supportent les nuisances que les rodéos urbains entraînent. Nathalie a réussi à faire condamner l’état, à 10 000 euros d’amende pour son inaction. La présence policière dissuade un peu les jeunes mais à peine les forces de l’ordre partie que les motos sortent des caves et que le bruit ne recommence. La police nationale a pour consigne de ne poursuivre les jeunes à motos afin d’éviter les accidents. La grande peur de l’embrasement des cités à cause d’un accident est toujours bien présente et les morts accidentelles sont provoquent toujours des tentions. Découvrez ce reportage sur les rodéos urbains.