Documentaire

Scooters, vélos ou trottinettes, il n’y a jamais eu autant de deux-roues en circulation dans les villes de France. Paris, Lyon ou Toulouse, la formule » l’essayer c’est l’adopter » connait un véritable succès.Conséquence : le bitume est devenu une jungle urbaine qui ne fait pas le bonheur de tout le monde, et surtout pas celui des piétons. Certaines collisions peuvent tourner au drame. À Paris, sur les 36 victimes tuées en 2018, 16 étaient des utilisateurs de deux-roues.À Lyon, les pompiers de la caserne du centre-ville multiplient les interventions sur des accidents impliquant des cyclistes. Des conducteurs de deux-roues qui n’hésitent plus à prendre des libertés avec le code de la route. Des feux brûlés, des sens interdits ignorés, des pistes cyclables qui deviennent des « autoroutes » à scooters. De plus en plus de conducteurs empruntent même les trottoirs. Résultat : les infractions ont augmenté de 170% en 2019 dans la capitale. Mais les villes ont décidé de prendre les choses en main.À Paris, c’est tolérance zéro, la brigade motocycliste de la Préfecture de Police n’a qu’un seul mot d’ordre : verbaliser tous les contrevenants. À Toulouse, la Police municipale verbalise à répétition des cyclistes qui bravent tous les interdits. Sur le goudron, la tension monte. De nombreux citoyens décident de se rendre justice eux-mêmes et les altercations filmées se multiplient.La guerre des deux-roues est déclarée !