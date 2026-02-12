Scooters, vélos ou trottinettes, il n’y a jamais eu autant de deux-roues en circulation dans les villes de France. Paris, Lyon ou Toulouse, la formule » l’essayer c’est l’adopter » connait un véritable succès.
Conséquence : le bitume est devenu une jungle urbaine qui ne fait pas le bonheur de tout le monde, et surtout pas celui des piétons. Certaines collisions peuvent tourner au drame. À Paris, sur les 36 victimes tuées en 2018, 16 étaient des utilisateurs de deux-roues.
À Lyon, les pompiers de la caserne du centre-ville multiplient les interventions sur des accidents impliquant des cyclistes. Des conducteurs de deux-roues qui n’hésitent plus à prendre des libertés avec le code de la route. Des feux brûlés, des sens interdits ignorés, des pistes cyclables qui deviennent des « autoroutes » à scooters. De plus en plus de conducteurs empruntent même les trottoirs. Résultat : les infractions ont augmenté de 170% en 2019 dans la capitale. Mais les villes ont décidé de prendre les choses en main.
À Paris, c’est tolérance zéro, la brigade motocycliste de la Préfecture de Police n’a qu’un seul mot d’ordre : verbaliser tous les contrevenants. À Toulouse, la Police municipale verbalise à répétition des cyclistes qui bravent tous les interdits. Sur le goudron, la tension monte. De nombreux citoyens décident de se rendre justice eux-mêmes et les altercations filmées se multiplient.
La guerre des deux-roues est déclarée !