Plongée au cœur de la banlieue où les habitants vivent un quotidien cauchemardesque : insécurité, dégradations, insalubrité, surendettement et violences. À Grigny 2, la plus grande copropriété de France, dealers et marchands de sommeil imposent leur loi. À Noisy-le-Sec, les pannes d’ascenseurs transforment la vie des résidents en enfer. À Pontoise, les rodéos sauvages mettent en danger des familles entières. Des images chocs pour comprendre ce que vivent ces habitants, pris au piège dans des quartiers devenus invivables.