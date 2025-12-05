Alarmes, détecteurs de mouvement, ou même brouillard anti-cambriolage, le marché de la sécurité est en plein boom : 2 millions de foyers sont aujourd’hui abonnés à un centre de télésurveillance avec une croissance proche de 10% chaque année… Quel est le prix de ces dispositifs et pour quelle efficacité ? Vols, trafics, violences… À Mulhouse, l’une des villes les plus vidéosurveillées de France, 350 caméras scrutent en continu la ville et ses 110 000 habitants. Un dispositif dont la mairie vante les mérites pour sécuriser les rues et lutter contre la délinquance mais qui a aussi ses limites…