Documentaire



Les gendarmes de Murviel-sur-Aude interviennent pour appréhender deux adolescents impliqués dans le vol de vélos et d’une moto de cross. L’interrogatoire révèle la complexité de la délinquance juvénile, où les jeunes tentent de se disculper en accusant leurs complices. Face à cette situation, les gendarmes usent de patience et de stratégie pour faire avouer les jeunes délinquants et prévenir de futurs crimes.