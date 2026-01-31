William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers le sud-ouest des États-Unis, laissant derrière lui une vague de terreur.
Un documentaire de Rémi Fournis
C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...
L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...
Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...
La science au service de l’enquête judiciaire : comment les mathématiques, l’informatique et les statistiques contribuent à la manifestation...
Marion Barter, une mère de famille et institutrice, disparue en 1997 à l’âge de 51 ans. Le cold case...
Le document traite de la vie et des activités de Victor Bout, surnommé « le marchand de mort », un trafiquant...
Claude Friloux, restaurateur parisien, un beau patrimoine construit à la force du poignet. L’octogénaire décède à l’hôpital. Il était...
Jusqu’à 200.000 euros d’amendes ! Des milliers de conducteurs se retrouvent acculés pour des infractions qu’ils n’ont pas commises....
Fait divers improbables à Blois, le curé d’un petit village tranquille pille sa propre église et des églises aux...
Comment un barman sans histoire de Québec est-il devenu en peu de temps un important trafiquant de drogue au...
Entre août 1993 et janvier 1994, un vent de psychose souffle sur le département du Val de Marne. 5...
Une plongée dans l’univers, très fermé, des cartels de la drogue, à la découverte de la nouvelle arme secrète...
\r\nLa face cachée de la CIA est un documentaire Un documentaire réalisé par Hubert Seipel (0h45), qui relate les...
Floride, Sud des Etats-Unis. Le long de l’océan Atlantique, le comté de Brevard la taille d’un département français, recouverte...
Jean-Claude Douliery, un maçon au regard langoureux qui plaît beaucoup aux femmes. Séducteur dans l’âme, amoureux qui dissimule pourtant...
Trois affaires différentes, trois faits-divers dramatiques et barbares. Mais à chaque fois les mêmes questions. Où s’arrête le crime...
Kalinka Bamberski, âgée de 14 ans, est morte le 10 juillet 1982 au domicile du docteur Dieter Krombach, le...
\r\nUne enquête réalisée par Steeve Baumann et Arnaud Muller. Les caméras montrent les efforts de la commission d’enquête diligentée...
Trafic de stupéfiants, cambriolages mais aussi immigration illégale : les frontières de la France sont des zones très sensibles....
A Lens, la brigade enquête sur une série de casses de supermarchés qui inquiète toute la région.
