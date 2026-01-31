Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La police en première ligne face aux voleurs de bijoux C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...

Documentaire Alerte sécurité : la brigade urbaine en action L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...

Documentaire Immersion dans la lutte contre les braconniers Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...

Conférence Science des données et enquete judiciaire La science au service de l’enquête judiciaire : comment les mathématiques, l’informatique et les statistiques contribuent à la manifestation...

Podcast L’affaire Marion Barter : le chasseur de veuves Marion Barter, une mère de famille et institutrice, disparue en 1997 à l’âge de 51 ans. Le cold case...

Documentaire Lord of war : le pire trafiquant d’armes Le document traite de la vie et des activités de Victor Bout, surnommé « le marchand de mort », un trafiquant...

Podcast L’affaire Claude Friloux : soupçons sur la veuve Claude Friloux, restaurateur parisien, un beau patrimoine construit à la force du poignet. L’octogénaire décède à l’hôpital. Il était...

Documentaire Permis, cartes grises : ils roulent en votre nom Jusqu’à 200.000 euros d’amendes ! Des milliers de conducteurs se retrouvent acculés pour des infractions qu’ils n’ont pas commises....

Documentaire Enquête: le curé pilleur d’églises Fait divers improbables à Blois, le curé d’un petit village tranquille pille sa propre église et des églises aux...

Documentaire Frédéric Lavoie : la fin tragique d’un trafiquant Comment un barman sans histoire de Québec est-il devenu en peu de temps un important trafiquant de drogue au...

Documentaire Affaires criminelles – Affaire Claude Lastennet Entre août 1993 et janvier 1994, un vent de psychose souffle sur le département du Val de Marne. 5...

Documentaire Inside – Dope en stock Une plongée dans l’univers, très fermé, des cartels de la drogue, à la découverte de la nouvelle arme secrète...

Documentaire La face cachée de la CIA \r

La face cachée de la CIA est un documentaire Un documentaire réalisé par Hubert Seipel (0h45), qui relate les...

Documentaire Paradis pour pervers – Bernard Giles Floride, Sud des Etats-Unis. Le long de l’océan Atlantique, le comté de Brevard la taille d’un département français, recouverte...

Podcast L’affaire Jean-Claude Douliery : les morts de Cap Canaille Jean-Claude Douliery, un maçon au regard langoureux qui plaît beaucoup aux femmes. Séducteur dans l’âme, amoureux qui dissimule pourtant...

Documentaire Crimes, folies et châtiments Trois affaires différentes, trois faits-divers dramatiques et barbares. Mais à chaque fois les mêmes questions. Où s’arrête le crime...

Documentaire Les secrets du Docteur Krombach: l’affaire Bamberski Kalinka Bamberski, âgée de 14 ans, est morte le 10 juillet 1982 au domicile du docteur Dieter Krombach, le...

Documentaire CIA, guerre secrète en Europe \r

Une enquête réalisée par Steeve Baumann et Arnaud Muller. Les caméras montrent les efforts de la commission d’enquête diligentée...

Documentaire Frontière franco-belge : halte aux trafics ! Trafic de stupéfiants, cambriolages mais aussi immigration illégale : les frontières de la France sont des zones très sensibles....