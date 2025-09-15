Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le dentiste meurtrier Pour les gens de sa communauté, le Dr Glennon Engleman ressemble à un dentiste aux manières douces. Mais en...

Podcast L’affaire Nicole Saada Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...

Documentaire 24 ans dans une cave Un an et demi après Natascha Kampush,, c’est la nouvelle affaire de séquestration qui horrifie l’Autriche : le 19...

Documentaire Go-fast aux frontières : le cauchemar des douanes Maroc – Espagne – France : voilà le chemin emprunté par les voitures chargées à bloc qui remontent jusqu’à...

Documentaire Arnaque : l’achat qui vire au drame Des vendeurs malveillants profitent d’Internet pour vendre des voitures volées. Les acheteurs sont piégés et réalisent trop tard qu’ils...

Documentaire Le procureur voulait qu’elle soit coupable : l’histoire d’Amanda Knox En 2007, Meredith Kercher, une Britannique âgée de 20 ans, est retrouvée assassinée à Pérouse en Italie, poignardée 47...

Podcast L’affaire Maureen Jacquier En 2015, Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne de 19 ans, a été retrouvée morte dans son studio situé à...

Podcast Ted Kaczynski : de mathématicien à terroriste 11 décembre 1985, Hugh Scrutton s’affaire dans son magasin d’informatique. Il trie ses factures, archive ses bons de commande....

Documentaire PSIG de Palaiseau : peloton de choc pour interventions à haut risque Le quotidien les hommes du PSIG-Sabre (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) de Palaiseau. Implantées dans des...

Documentaire Tommy Lynn Sells, les aveux Tommy Lynn Sells, né le 28 juin 1964 à Oakland en Californie, et mort le 3 avril 20141 est...

Article Jour de manif : les CRS sur le pied de guerre Vélizy, lieu de résidence de la compagnie de CRS. Nos équipes vous font plonger dans leur quotidien que ce...

Documentaire Fréjus, tensions aux quatre coins de la ville À Fréjus, dans le sud de la France, les forces de l’ordre ne connaissent pas de pause. Sur le...

Documentaire Nuit de violence : Roubaix en ébullition À Roubaix, Christophe et son équipe sont confrontés à une nuit agitée, marquée par une agression, une bagarre dans...

Documentaire BAC d’Aix-en-Provence Vols à l’étalage, tapages de jour, vols de voiture : la caméra suit pas à pas, dans leur quotidien,...

Documentaire Derrière les barreaux – Les liens du gangs La prison de Cook County, dans l’Illinois, a été pointée du doigt dans des rapports en raison de la...

Podcast L’affaire Mamadou Traoré Mamadou Traoré, tristement surnommé « le tueur aux mains nues », a marqué l’histoire criminelle de la France par une série...

Documentaire Le mystère des tueurs de vaches À chaque fois, le mode opératoire est le même. Pendant des nuits de pleine lune, des vaches sont abattues...

Documentaire Le procès du viol Dans la France des années 1970, la question du viol relève d’un tabou. Jusqu’à ce que s’ouvre, en 1978...

Documentaire Alcool au volant, vitesse, accidents… Paris sous haute surveillance Vitesse excessive, changement de voies, consommation d’alcool et de stupéfiants, traversées irrégulières de la chaussée : chaque année la...