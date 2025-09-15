Pour les gens de sa communauté, le Dr Glennon Engleman ressemble à un dentiste aux manières douces. Mais en...
Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...
Un an et demi après Natascha Kampush,, c’est la nouvelle affaire de séquestration qui horrifie l’Autriche : le 19...
Maroc – Espagne – France : voilà le chemin emprunté par les voitures chargées à bloc qui remontent jusqu’à...
Des vendeurs malveillants profitent d’Internet pour vendre des voitures volées. Les acheteurs sont piégés et réalisent trop tard qu’ils...
En 2007, Meredith Kercher, une Britannique âgée de 20 ans, est retrouvée assassinée à Pérouse en Italie, poignardée 47...
En 2015, Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne de 19 ans, a été retrouvée morte dans son studio situé à...
11 décembre 1985, Hugh Scrutton s’affaire dans son magasin d’informatique. Il trie ses factures, archive ses bons de commande....
Le quotidien les hommes du PSIG-Sabre (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) de Palaiseau. Implantées dans des...
Tommy Lynn Sells, né le 28 juin 1964 à Oakland en Californie, et mort le 3 avril 20141 est...
Vélizy, lieu de résidence de la compagnie de CRS. Nos équipes vous font plonger dans leur quotidien que ce...
À Fréjus, dans le sud de la France, les forces de l’ordre ne connaissent pas de pause. Sur le...
À Roubaix, Christophe et son équipe sont confrontés à une nuit agitée, marquée par une agression, une bagarre dans...
Vols à l’étalage, tapages de jour, vols de voiture : la caméra suit pas à pas, dans leur quotidien,...
La prison de Cook County, dans l’Illinois, a été pointée du doigt dans des rapports en raison de la...
Mamadou Traoré, tristement surnommé « le tueur aux mains nues », a marqué l’histoire criminelle de la France par une série...
À chaque fois, le mode opératoire est le même. Pendant des nuits de pleine lune, des vaches sont abattues...
Dans la France des années 1970, la question du viol relève d’un tabou. Jusqu’à ce que s’ouvre, en 1978...
Vitesse excessive, changement de voies, consommation d’alcool et de stupéfiants, traversées irrégulières de la chaussée : chaque année la...
Le 28 août 2007 à Alcaçovas (Portugal), Francisca Campos Da Silva est retrouvée sans vie dans la maison de...
