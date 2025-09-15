Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal. Peut-être le cold case le plus connu au monde. Après quinze ans de recherches, l’enquête semblait enfin avoir trouvé son suspect numéro un. Le criminel sexuel allemand Christian Brückner mais ce dernier est en train de filer entre les doigts de la justice.