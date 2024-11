Documentaire

C’est un homme que l’on accuse d’avoir fomenté l’assassinat de sa femme, au cours d’un week-end en amoureux pour fêter leurs 10 ans de mariage, dans la vallée de Chevreuse. C’était en février 2012. Ce dimanche soir, le couple rentre du restaurant. En chemin, pris d’une envie pressante, François Darcy arrête son Audi sur un parking en pleine forêt. Une heure plus tard, l’homme appelle les secours, en pleurs : on lui a tiré dessus dit-il, et sa voiture est en train de brûler, avec sa femme à l’intérieur. Les pompiers retrouveront le corps carbonisé de Sylvie. L’autopsie ne permettra pas de déterminer la cause du décès. Seule certitude : elle était morte avant l’incendie.