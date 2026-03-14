Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens.
Il y a de plus en plus de pickpockets parmi les usagers du métro parisien aux heures de pointe. Portable, bijoux, portefeuille… Ils dérobent subrepticement ou à l’arraché. En un an, les vols ont augmenté de 30% dans les transports en commun de la capitale. Comment endiguer ce fléau ? Un document choc et exclusif avec la police du métro.