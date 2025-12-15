Ce sont des policiers d’élite. Probablement parmi les plus fins limiers au sein de la police nationale. Ils ne sont que 70 à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Ils s’attaquent à une criminalité en apparence invisible, mais qui vole des milliards d’euros chaque année. Des enquêteurs redoutables, qui font face aux escrocs les plus rusés et parfois très violents. A tel point que cette brigade a une BRI en son sein. Dans leur viseur aussi, les arnaques sur internet qui touchent des millions de français. Pour la première fois cet office central et sa BRI financière nationale ont accepté qu’une équipe de télévision les suive pendant un an. Des enquêtes les plus sensibles aux interpellations les plus périlleuses.