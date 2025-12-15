Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Plongez dans la prison qui accueille les détenus les plus dangereux du pays ! C’est une des prisons les plus sécurisées de France. Une maison centrale qui accueille essentiellement des criminels. Pendant plusieurs...

Podcast L’escroquerie du siècle Une prof de maths devenue reine de la nuit marseillaise, des soirées arrosées à la Cantinette, une fraude fiscale...

Podcast Prison : les loisirs font-ils partie de la réinsertion ? Suite à une controverse concernant des soins du visage offerts à des détenus à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses,...

Documentaire Épaves roulantes : entre scandales et arnaques, les escrocs face aux gendarmes Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...

Documentaire Un cold case enfin résolu Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d’Evelyne Boucher, une lycéenne de 16...

Podcast L’affaire Steven Daubioul ​Entre 2005 et 2013, la région de Charleroi en Belgique a été le théâtre de crimes sordides perpétrés par...

Documentaire Carlos Ghosn, les secrets d’une chute Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...

Documentaire Il vend des outils très mortels A côté de ce qu’il vend, la kalash, c’est de la rigolade

Documentaire Normandie : l’enfer des routes du nord Que cela soit autoroute et nationale ou alors des petites routes de campagnes, la Normandie est marquée chaque année...

Documentaire Les secrets du périphérique de Paris La face cachée du boulevard périphérique de Paris, l’une des autoroutes les plus fréquentées d’Europe avec plus d’un million...

Documentaire Côte d’Azur : ça chauffe la nuit ! Alerte dans le sud, les touristes débarquent. Les gendarmes de Saint-Tropez ne vont pas avoir de répits et doivent...

Documentaire Affaire Lionel Véronèse, crime dans la haute bourgeoisie Le 29 avril 2012, sur l’autoroute du Sud de la France, Philippe Perrier, un riche viticulteur, file au volant...

Documentaire Les hommes du RAID Ils sont les derniers remparts lors des crises les plus graves : prises d’otages, terrorisme, forcenés retranchés ou interpellations...

Documentaire Gangland – L’école du crime Le 18th Street gang fut fondé en 1959 à Pico Union, quartier ouest de Los Angeles. Il est décrit...

Documentaire Opération alcoolémie : la police en action L’alcool au volant est responsable de 28% des accidents mortels. Pour lutter contre ce fléau, les contrôles se multiplient....

Documentaire Périphérique sous haute surveillance : la route la plus dangereuse d’Europe C’est le boulevard urbain le plus fréquenté d’Europe, avec chaque jour plus d’un million de véhicules. Aujourd’hui, il est...

Documentaire Prison : la vie derrière les murs En France, il est rare qu’une équipe de télévision soit autorisée à filmer en prison des détenus à visage...

Documentaire Etats-Unis : le grand business des criminels C’est l’un des shérifs les plus connus des Etats-Unis et il a un caractère bien trempé. Son objectif ?...