Documentaire

Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son enfant ? La fille de Jonathan Oliver, Cécile Vallin a disparu corps et bien dans la nature en 1997. Depuis il est sans nouvelles. Même cauchemar pour Marie-Laure Fazio le jour où son ex-compagnon a enlevé ses enfants pour les emmener dans son pays d’origine, l’Algérie.

Aujourd’hui, Marie-Laure et Jonathan vivent dans l’attente et dans l’espoir d’avoir enfin des nouvelles de leurs enfants.

Première diffusion : 17/04/2013

Un reportage de Laure BESSI et Laurent FOLLEA