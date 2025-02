Documentaire

Presque chaque semaine sur le territoire du Québec, des camions lourds avec remorques et cargaisons sont volés (surtout pour la cargaison). Le crime organisé semble en mesure de tout refiler dans l’économie parallèle (nourriture, lingots d’aluminium, électronique, etc). Un mouvement s’est dessiné chez les camionneurs qui forment une « grande fraternité» et qui sont très organisés autour de pages Facebook – ils ont même une radio dédiée, Truck stop Québec. Notre équipe a suivi une vingtaine de ces vols survenus depuis le début de l’année et a reconstitué certaines de ces chasses aux camions menées par les routiers. Plus rapides que la police les camionneurs retrouvent souvent remorques et marchandises avant le déchargement. Un documentaire de Catherine Varga & Luc Chartrand