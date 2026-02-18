Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Un couple illégitime se débarrasse du mari – L’affaire Rousselet Nous sommes dans la nuit du 17 aout 2001, dans les rues de Béziers, la Féria bat son plein...

Podcast L’affaire Laurent Baca L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au...

Documentaire Trafic de bébés volés, l’heure des comptes Enquête au Sri Lanka et au Liban sur les bébés volés qui, durant des décennies, firent le bonheur de...

Documentaire Fourrières sans scrupules, le grand racket des automobilistes Les contrôles s’intensifient et chez les Français, le ras le bol s’installe. Le travail de la fourrière, enlever un...

Documentaire Honduras : la peur des gangs au quotidien Le Honduras est l’un des pays dont le taux de crime est le plus élevé au monde. Sous le...

Documentaire Les prisons les plus dangereuses du monde Colombie, Philippines, France… Nombre sont les prisons dans lesquelles les détenus font la loi, malgré la présence de gardiens...

Documentaire Chasse aux deux roues : rodéos, la guerre est déclarée Scooters, vélos ou trottinettes, il n’y a jamais eu autant de deux-roues en circulation dans les villes de France....

Documentaire Infractions et délits de fuite : un été agité pour la police du sud A Fréjus, la délinquance et le désordre est source de problème au quotidien. Pour faire régner l’ordre, les forces...

Documentaire Fausse identité, vraie menace : les nouvelles arnaques à domicile Les fraudes, vols et abus de confiance se propagent à l’ombre de fausses identités, une menace grandissante qui ébranle...

Documentaire Le mystère du Modigliani C’est l’histoire fascinante d’un tableau de Modigliani disparu pendant la deuxième guerre mondiale. La valeur de «Homme assis (appuyé...

Documentaire L’affaire Beaugendre: les mystèrieuses lettres de Madame G 4 jours avant Noël, le 20 décembre 2012, la vie de trois enfants va basculer. Dans le village Breton...

Documentaire A Belleville, la traque des clandestins La police fait fuir les clandestins de Belleville à Paris pour assurer la tranquillité aux riverains…

Documentaire Poirier Enquête – Jolène Riendeau Jolène Riendeau, âgée de 10 ans, est vue pour la dernière fois le 12 avril 1999 devant un dépanneur...

Documentaire Gangs de Manaus : le Brésil en alerte rouge En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....

Documentaire Secte : les enfants de dieu Les Enfants de Dieu, aussi connus sous le nom de La Famille Internationale, est un mouvement religieux controversé fondé...

Documentaire Les « baux » cadeaux (Société immobilière du Québec) Ce serait la plus importante fraude dans une société d’État au Québec et peut-être même au pays. D’importants collecteurs...

Documentaire Un double assassinat presque parfait | Partie 2 Le 24 décembre 1969, dans la nuit de Noël, Madame Cousty décède brutalement d’une grippe. Deux mois plus tard,...

Article L’homicide conjugal où la mécanique du crime Tous les trois jours en France, une femme perd la vie aux mains de son partenaire. Malheureusement, ces meurtres...