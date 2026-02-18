Nous sommes dans la nuit du 17 aout 2001, dans les rues de Béziers, la Féria bat son plein...
L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au...
Enquête au Sri Lanka et au Liban sur les bébés volés qui, durant des décennies, firent le bonheur de...
Les contrôles s’intensifient et chez les Français, le ras le bol s’installe. Le travail de la fourrière, enlever un...
Le Honduras est l’un des pays dont le taux de crime est le plus élevé au monde. Sous le...
Colombie, Philippines, France… Nombre sont les prisons dans lesquelles les détenus font la loi, malgré la présence de gardiens...
Scooters, vélos ou trottinettes, il n’y a jamais eu autant de deux-roues en circulation dans les villes de France....
Aux côtés des gendarmes, policiers et militaires, les animaux secondent quotidiennement nos forces de l’ordre. Chiens, chevaux, nous avons...
A Fréjus, la délinquance et le désordre est source de problème au quotidien. Pour faire régner l’ordre, les forces...
Les fraudes, vols et abus de confiance se propagent à l’ombre de fausses identités, une menace grandissante qui ébranle...
C’est l’histoire fascinante d’un tableau de Modigliani disparu pendant la deuxième guerre mondiale. La valeur de «Homme assis (appuyé...
4 jours avant Noël, le 20 décembre 2012, la vie de trois enfants va basculer. Dans le village Breton...
La police fait fuir les clandestins de Belleville à Paris pour assurer la tranquillité aux riverains…
Jolène Riendeau, âgée de 10 ans, est vue pour la dernière fois le 12 avril 1999 devant un dépanneur...
En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....
Les Enfants de Dieu, aussi connus sous le nom de La Famille Internationale, est un mouvement religieux controversé fondé...
Ce serait la plus importante fraude dans une société d’État au Québec et peut-être même au pays. D’importants collecteurs...
Le 24 décembre 1969, dans la nuit de Noël, Madame Cousty décède brutalement d’une grippe. Deux mois plus tard,...
Tous les trois jours en France, une femme perd la vie aux mains de son partenaire. Malheureusement, ces meurtres...
L’analyse automatisée des décisions de justice, les barèmes et la standardisation de la justice conduisent de nombreuses entreprises à...
