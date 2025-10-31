Qui dit vacances d’été dit grands départs. L’affluence sur les autoroutes est donc importante et les risques sont considérables...
Il pensait avoir réalisé l’arnaque parfaite en faisant croire à tout le monde qu’il était mort, même à ses...
Popularisées par la série des Fast and Furious, les courses illégales de voitures déchaînent la chronique et rassemblent plusieurs...
“Les policiers n’ont ni le temps ni les moyens d’enquêter à long terme sur tous les faits divers.” Bernard...
Le phénomène inquiète la police : des détectives amateurs qui mènent des enquêtes parallèles sur les réseaux sociaux, et...
Une commission de révision au résultat très attendu pour Marc Machin
L’affaire de l’abbé Hüe, survenue en 1888 à Armentières-sur-Avre, demeure un mystère troublant, marqué par des incohérences et des...
Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stites. En 2019, un...
Les vols de bijoux à l’arraché… Le phénomène est national… Marseille, Montpellier, Paris… chaque mois, ils se comptent par...
Les pompiers d’élite sont des professionnels du feu et de la sécurité qui se distinguent par leur formation approfondie,...
A Montdidier, dans la Somme, l’adjudant-chef de la brigade de recherches de la gendarmerie, Bruno, est appelé pour un...
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...
Près du lac de La Ronge, au Canada, on retrouve le corps d’un enfant de 7 ans, marqué des...
Fonctionnaire de jour, pirate informatique le soir et trafiquant de drogue dans le reste de ses temps libres! Sébastien...
Avec son physique de colosse, Eros Poli était l’anti-grimpeur par excellence. Capitaine de route et gregario, il était aussi...
Leur rêve d’une vie sous les cocotiers a tourné au cauchemar. Vanessa, originaire du Morbihan, était partie s’installer avec...
Les femmes meurtrières représentent environ 15 % des multirécidivistes du crime. Ce sont des «veuves noires», des mères infanticides...
En filature, une femme est souvent plus discrète.
Miami est une ville turbulente de huit cent mille habitants. Avec une communauté de 74 % d’hispaniques et une...
A Paris, la vie de piéton est difficile. Entre voitures, bus, vélos, scooters ou trottinettes électriques, il faut constamment...
