Documentaire Routes des vacances : le cauchemar des forces de l’ordre Qui dit vacances d’été dit grands départs. L’affluence sur les autoroutes est donc importante et les risques sont considérables...

Documentaire Courses illégales et accidents – Les fous furieux de la route aux USA Popularisées par la série des Fast and Furious, les courses illégales de voitures déchaînent la chronique et rassemblent plusieurs...

Documentaire Il a résolu seul une trentaine de disparitions ! “Les policiers n’ont ni le temps ni les moyens d’enquêter à long terme sur tous les faits divers.” Bernard...

Documentaire Quand les détectives d’Internet créent de faux coupables Le phénomène inquiète la police : des détectives amateurs qui mènent des enquêtes parallèles sur les réseaux sociaux, et...

Podcast L’affaire du curé d’Armentières-sur-Avre L’affaire de l’abbé Hüe, survenue en 1888 à Armentières-sur-Avre, demeure un mystère troublant, marqué par des incohérences et des...

Documentaire Texas, la justice en noir et blanc Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stites. En 2019, un...

Documentaire Vols de bijoux à l’arraché, le nouveau fléau Les vols de bijoux à l’arraché… Le phénomène est national… Marseille, Montpellier, Paris… chaque mois, ils se comptent par...

Documentaire Pompiers d’élite : l’étoffe des héros ! Les pompiers d’élite sont des professionnels du feu et de la sécurité qui se distinguent par leur formation approfondie,...

Documentaire Effractions, loi du silence et course-poursuite A Montdidier, dans la Somme, l’adjudant-chef de la brigade de recherches de la gendarmerie, Bruno, est appelé pour un...

Documentaire Aubervilliers est devenue l’une des pires villes de France C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...

Documentaire Dossiers Mystères – Histoires de meurtres Près du lac de La Ronge, au Canada, on retrouve le corps d’un enfant de 7 ans, marqué des...

Documentaire Le pirate de Gatineau Fonctionnaire de jour, pirate informatique le soir et trafiquant de drogue dans le reste de ses temps libres! Sébastien...

Documentaire Les disparus de Tahiti Leur rêve d’une vie sous les cocotiers a tourné au cauchemar. Vanessa, originaire du Morbihan, était partie s’installer avec...

Documentaire Les femmes tueuses Les femmes meurtrières représentent environ 15 % des multirécidivistes du crime. Ce sont des «veuves noires», des mères infanticides...

Documentaire Police de Miami Miami est une ville turbulente de huit cent mille habitants. Avec une communauté de 74 % d’hispaniques et une...