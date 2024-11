Documentaire

Au SAMU de l’hôpital Edouard Herriot, le plus grand centre hospitalier d’Auvergne-Rhône-Alpes, les urgentistes affrontent chaque jour plus de 1 000 appels d’urgence. Les assistants de régulation doivent trier ces appels pour que médecins, infirmiers et ambulanciers puissent intervenir en quelques minutes. Ils sont une centaine à se relayer 24h/24, 365 jours par an, pour secourir et soigner les habitants de la deuxième plus grande agglomération de France.