Documentaire

Direction le centre hospitalier de Pontoise, en région parisienne, pour suivre le quotidien des médecins du Samu. De l’accident de motoculteur à l’accouchement à domicile, en passant par les chutes de scooter, ces urgentistes doivent être polyvalents et capables d’intervenir dans toutes les situations, même les plus tendues. A la campagne ou dans les quartiers sensibles, les hommes et les femmes du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) sont sur tous les fronts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Documentaire de Fabrice BUYSSCHAERT et Romain FINCK