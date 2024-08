Documentaire



À l’hôpital de Lorient, Nathalie, médecin urgentiste depuis 17 ans, mène des interventions critiques avec son équipe du SMUR. Qu’il s’agisse de tentatives de suicide ou de violences conjugales, chaque seconde compte pour sauver des vies. Entre urgences médicales et défis émotionnels, les journées de Nathalie et de son équipe révèlent l’intensité et l’engagement nécessaires pour affronter les situations les plus désespérées.