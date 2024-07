Documentaire

C’est bien connu, les capacités olfactives et auditives du chien sont de loin supérieures à celles des humains, ce qui explique pourquoi le chien est un allié précieux pour les secouristes quand il s’agit de sauver des vies. Aux États-Unis, nous faisons la connaissance de Ginny, un chien unique en son genre ayant été formé pour mener des secours dans les mines. Puis, direction la Colombie-Britannique où l’on entraîne des chiens d’avalanche en devenir. Direction ensuite le Wyoming où chaque seconde compte pour sauver un homme prisonnier d’une avalanche. À New York, rencontre avec un policier et son chien qui ont contribué à sauver des vies après le séisme dévastateur de 2010 à Haïti. Enfin, retour sur des chiens et des secouristes héroïques qui ont travaillé sans relâche sur les ruines du World Trade Center en septembre 2001.

Réalisateur : Pascal Carron