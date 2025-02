Documentaire

C’est le plus grand aéroport de France : 65 millions de passagers par an, 315 destinations à travers le monde, 500 000 mouvements d’avions en 2016. Plateforme aérienne et commerciale, Roissy-Charles-de-Gaulle abrite plus de 700 entreprises, qui emploient 85 000 salariés, et voit circuler chaque jour des centaines de milliers de tonnes de marchandises. Synonyme de rêve et de voyage, l’aéroport est aussi un endroit propice aux arnaques, aux vols et aux trafics en tout genre. Pour y faire face, de nombreuses unités spécialisées. Parmi elles, la Police aux Frontières (PAF, 1 600 hommes) qui s’occupe notamment des vols de bagages (3 000 affaires enregistrées en 2016) Un documentaire de Stéphane Morel.