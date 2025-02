Documentaire

La mafia calabraise voit le Canada comme sa cour arrière. C’est ici qu’elle blanchit son argent, cache ses fugitifs et ouvre ses commerces. Isabelle Richer s’est rendue en prison en Italie et a rencontré un délateur de ce groupe mafieux. Il explique comment sa petite ville a des liens très serrés avec le Canada. Il a perdu presque toute sa famille dans une guerre de clan extrêmement sanglante. Une guerre qui s’est transportée jusqu’à Toronto. Enquête sur le groupe mafieux le plus secret et dangereux du monde, la ‘Ndrangheta. Un documentaire d »Isabelle Richer & Emmanuel Marchand.