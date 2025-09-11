En 2015, Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne de 19 ans, a été retrouvée morte dans son studio situé à...
11 décembre 1985, Hugh Scrutton s’affaire dans son magasin d’informatique. Il trie ses factures, archive ses bons de commande....
À l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, un réseau illégal s’est discrètement installé au cœur de l’activité. Des emballeurs clandestins proposent...
Accusée par ses parents adoptifs d’avoir menti sur son âge et d’avoir tenté plusieurs fois de les assassiner, les...
A quoi peut bien servir un tribunal de province ? C’est pour répondre à cette question que pendant 3...
Courses illégales en voiture de luxe, vols de carburant, trafics clandestins, agressions de camping-caristes… Les autoroutes françaises sont devenues...
Avec son physique de colosse, Eros Poli était l’anti-grimpeur par excellence. Capitaine de route et gregario, il était aussi...
Christophe de Margerie, l’un des plus puissants patrons français. Tout aussi débonnaire qu’influent. A la tête du pétrolier Total,...
Jack Unterweger, est le plus connu des tueurs en série Autrichien qui a sévi entre 1974 et 1992. En prison,...
Déluis de fuites, exces de vitesse et comportements inconscients : Qui sont ces nouveaux chauffards ? Comment les policiers...
En France, entre huit cent mille et un million de personnes sont placées sous mesures de protection. On les...
Sur fond de guerre du Vietnam, le vétéran Ike Atkinson et le dealer Frank Lucas inondent Harlem d’une héroïne...
Du fait de toute les grandes organisations présentes en Belgique, il y a des espions partout qui cherche l’information...
À Bordeaux, la Brigade de Recherche enquête sur des allégations de travail au noir dans une boulangerie et une...
Une étudiante abattue en 1974, une enquête qui s’étire sur des décennies… Cheryl Miller est retrouvée morte dans sa...
Le « car-jacking » est une nouvelle forme de vols de voitures qui explose depuis une dizaine d’années en France. La...
À 16 ans, ils transforment les pénitenciers en lieu de vacances
12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...
Pour les policiers de Cayenne, en Guyane, le nombre d’armes qui circulent en ville est un véritable fléau, surtout...
Henry Lee Lucas était un tueur en série américain, condamné pour meurtres et qui est l’un des tueurs les...
