Podcast L’affaire Maureen Jacquier En 2015, Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne de 19 ans, a été retrouvée morte dans son studio situé à...

Podcast Ted Kaczynski : de mathématicien à terroriste 11 décembre 1985, Hugh Scrutton s’affaire dans son magasin d’informatique. Il trie ses factures, archive ses bons de commande....

Documentaire Arnaque à Roissy : ils opèrent en plein aéroport À l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, un réseau illégal s’est discrètement installé au cœur de l’activité. Des emballeurs clandestins proposent...

Documentaire L’histoire de Natalia Barnett, surnommée la « naine sociopathe » Accusée par ses parents adoptifs d’avoir menti sur son âge et d’avoir tenté plusieurs fois de les assassiner, les...

Documentaire Délinquance, cambriolages, trafics : les tribunaux de proximité sous pression A quoi peut bien servir un tribunal de province ? C’est pour répondre à cette question que pendant 3...

Documentaire Trafic, vols, courses illégales : les gendarmes sous pression Courses illégales en voiture de luxe, vols de carburant, trafics clandestins, agressions de camping-caristes… Les autoroutes françaises sont devenues...

Podcast Christophe de Margerie, les ombres de Moscou Christophe de Margerie, l’un des plus puissants patrons français. Tout aussi débonnaire qu’influent. A la tête du pétrolier Total,...

Documentaire Jack Unterweger, l’étrangleur de Vienne Jack Unterweger, est le plus connu des tueurs en série Autrichien qui a sévi entre 1974 et 1992. En prison,...

Documentaire Rodéo Carnage Déluis de fuites, exces de vitesse et comportements inconscients : Qui sont ces nouveaux chauffards ? Comment les policiers...

Documentaire Mesure juridique : ils sont protégés d’eux-mêmes et des autres En France, entre huit cent mille et un million de personnes sont placées sous mesures de protection. On les...

Documentaire L’arrestation de Frank Lucas, dealer d’héroïne Sur fond de guerre du Vietnam, le vétéran Ike Atkinson et le dealer Frank Lucas inondent Harlem d’une héroïne...

Documentaire Les espions en Belgique Du fait de toute les grandes organisations présentes en Belgique, il y a des espions partout qui cherche l’information...

Documentaire Enquête : réseau de travail au noir démantelé À Bordeaux, la Brigade de Recherche enquête sur des allégations de travail au noir dans une boulangerie et une...

Documentaire Affaire Cheryl Miller : le meurtre qui a choqué une génération Une étudiante abattue en 1974, une enquête qui s’étire sur des décennies… Cheryl Miller est retrouvée morte dans sa...

Documentaire Car-jacking, le nouveau cauchemar des automobilistes Le « car-jacking » est une nouvelle forme de vols de voitures qui explose depuis une dizaine d’années en France. La...

Documentaire Parachutage illégal à la prison d’Amiens À 16 ans, ils transforment les pénitenciers en lieu de vacances

Documentaire Rapt d’Eric Peugeot : un kidnapping inspiré d’un livre 12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...

Documentaire Police de Guyane sous haute tension Pour les policiers de Cayenne, en Guyane, le nombre d’armes qui circulent en ville est un véritable fléau, surtout...