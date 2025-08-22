Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’affaire Ludovic Liebaert En janvier 2022, Ludovic Liebaert, âgé de 48 ans et exerçant la profession d’infirmier, a été condamné par la cour...

Podcast La Brise de Mer, une histoire corse Le 3 mars 2020, Robert Morini était abattu devant son domicile à Bastia. Une exécution en plein jour, visant...

Documentaire Un double assassinat presque parfait | Partie 2 Le 24 décembre 1969, dans la nuit de Noël, Madame Cousty décède brutalement d’une grippe. Deux mois plus tard,...

Documentaire Un double assassinat presque parfait | Partie 1 Dans les années 70, Bernard Cousty et Yvette Balaire s’aiment avec passion. Mais ils sont tous les deux déjà...

Conférence Quels défis pour la gendarmerie au 21e siècle ? La gendarmerie, institution militaire chargée de missions de police et de sécurité intérieure, se trouve aujourd’hui confrontée à une...

Documentaire Bruno Sulak : Le roi de l’évasion | Partie 2 Par ses coups d’éclat, sa façon de se moquer des règles et de l’ordre établi, Bruno Sulak fait, en...

Documentaire Bruno Sulak : Le roi de l’évasion | Partie 1 Dans les années 80, un séduisant jeune homme de 25 ans va orchestrer pendant cinq ans des braquages ingénieux...

Documentaire PSIG de Bretagne | Gendarmes sur tous les fronts Chaque été, près de 2,5 millions de visiteurs passent leurs vacances dans le Morbihan, première destination touristique de Bretagne....

Documentaire Cayenne : missions à haut risque Direction Cayenne, en Guyane Française. À plus de 7 000 kilomètres de Paris, cette ville fait face à une...

Documentaire Contrefaçon, la traque continue Vuitton, Hermes, Rolex, les grandes marques de luxe fascinent toujours autant les accros du shopping. Mais rares sont ceux...

Documentaire Karim Achoui, le plus grand avocat des caïds ? Karim Achoui, l’avocat des caïds du milieu, est un poids lourd du barreau. Le 22 juin dernier, en plein...

Documentaire Marins, filles et trafics : la face cachée des ports français La France est la 5ème puissance portuaire européenne, avec plus de 360 millions de tonnes de fret et 30...

Documentaire L'affaire Marc Machin ou la fabrication d'un coupable Marie-Agnès Bedot est poign@rd€€ sur un pont de Neuilly-sur-Seine, en décembre 2001. Très vite,...

Documentaire Jean Bastouill : règlement de comptes en famille C’était un beau mariage à Rivesaltes, dans le Languedoc-Roussillon. Et il s’est terminé par deux morts. Le Dr Jean-Charles...

Documentaire Crimes dans la Jet Set : les meurtriers des stars Selena Quintanilla, Rudolph Moshammer ou encore Ronni Chasen, toutes ses stars d’Hollywood ont trouvé la mort dans des conditions...

Documentaire Confession d’un tueur en série – Bernard Gilles Confession d’un tueur en série qui a terrifié la Floride dans les années 70…

Documentaire Charles Manson, le démon d’Hollywood L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale...

Documentaire Transports urbains sous haut contrôle : police en action ! Chaque jour, plus de 5 millions de voyageurs utilisent les transports en commun à Paris, un réseau où près...