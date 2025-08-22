En plein été, alors que les stations balnéaires sont prises d’assaut, les forces de l’ordre sont sur tous les fronts. À Cap d’Agde, entre débordements nocturnes et interventions tendues, les policiers gèrent l’arrière du décor de la fête. À Saint-Tropez, ils veillent sur les lieux les plus fréquentés par les touristes comme par les délinquants. Et à Nice, dans les coulisses du centre de vidéosurveillance, des yeux traquent en permanence les incidents dans les rues. Entre patrouilles en bord de mer et surveillance numérique, cette immersion révèle une saison sous haute tension pour ceux qui veillent à la sécurité.