Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...
La prison de la Santé, à Paris, dispose d’un quartier réservé aux personnalités dites « vulnérables ». Exceptionnellement, une équipe de...
Jean-Claude Douliery, un maçon au regard langoureux qui plaît beaucoup aux femmes. Séducteur dans l’âme, amoureux qui dissimule pourtant...
À travers une chronique judiciaire édifiante, le combat de huit Texanes victimes de viol pour obtenir justice face à...
Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...
Ces jeunes américains qui se défoulent en appuyant sur le champignon
Les cellules anti cambriolages ont été mises en place par le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux en octobre 2009....
Philippe Bertrand, un vosgien de 52 ans a été étranglé et achevé à coup de marteau à Madagascar, où...
Excès de vitesse, ivresse au volant ou accidents, le week-end de la Toussaint est l’un des plus dangereux et...
Entre 1975 et 1980, il assassina pas moins de treize femmes, prostituées pour la plupart. Surnommé « l’éventreur du...
En 1985, Betty Jeanne Solomon est retrouvée abattue par balles dans son appartement. Son mari, Paul, est bouleversé, mais...
Avec cette enquête on va s’intéresser aux suites d’une manifestation, dans le Canton de Vaud, dont les participants ont...
La Brigade des Stupéfiants est l’une des unités mythiques de la police nationale. Les hommes et femmes des Stups...
Brest, ce 13 octobre 1996, Il est 9h du matin lorsque deux hommes sont froidement assassinés en plein cœur...
Ils étaient venus au Portugal passer quelques jours de vacances. Maintenant, cela fait quatre semaines qu’ils sont là… Gerry...
Le nombre de décès liés aux accidents sur les routes de France est en baisse de 20 % par...
Rapides et mobiles, les motards se retrouvent souvent en première ligne et sont confrontés aux situations les plus extrêmes....
Grand banditisme, prises d’otages, arrestations de forcenés : c’est le quotidien du PI2G (antenne GIGN), le Peloton d’intervention 2ème...
#Investigation rouvre un des plus grands dossiers judiciaires belges Une de nos équipes a décidé d’explorer une piste étonnante,...
Comme beaucoup le craignaient dans la région, le meurtrier qui a décapité l’infirmière et assassiné l’aide-soignante de l’hôpital psychiatrique...
