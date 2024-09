Documentaire

De la Douane, on connaît surtout les hommes en uniforme postés aux frontières ou dans les aéroports. Mais certains douaniers travaillent en civil, avec des pouvoirs très spéciaux : la Direction Nationale des Renseignements et des Enquêtes Douanières est une unité d’élite de 250 agents, chargée de démanteler les plus grosses filières de trafiquants. Pour remonter jusqu’aux têtes de réseau, ces fonctionnaires emploient des méthodes très spéciales. Planques, filatures, perquisitions bien sûr. mais aussi collaboration avec les trafiquants, rémunération des a viseurs, c’est-à-dire des indic’. Aviseur, un métier qui peut rapporter gros mais qui peut aussi coûter très cher. Marc Fievet, l’un des meilleurs a viseurs de la Douane, croupit en prison depuis onze ans. Les autorités canadiennes l’ont condamné à perpétuité pour avoir transporté plus de 5 tonnes de cocaïne pour le compte d’un parrain du narcotrafic. Marc Fievet prétend qu’il était alors en mission d’infiltration pour le compte des Douanes. Est-il un a viseur lâché par les Douanes ou bien a-t-il joué un double jeu? Nous racontons son histoire, digne d’une affaire d’état. Un documentaire de Jean-Pierre Guillerez – Ghislaine Buffard.