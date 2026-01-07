Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Un couple piégé : une affaire qui cache trop de secrets ! À Rennes, une affaire criminelle particulièrement troublante connaît son épilogue au palais de justice. Tout débute par une panne...

Documentaire Routes sous haute tension : la police passe à l’offensive ! Sur les routes comme en ville, les délits routiers se multiplient. Excès de vitesse, conduite sous alcool, comportements agressifs...

Documentaire Sauvetages à haut risque en haute montagne ! Chaque année, des milliers de vacanciers se blessent sur les pistes de ski. Chutes, entorses, imprudence ou manque de...

Documentaire Prison japonaise : la plus stricte du monde Bienvenue dans le système carcéral japonais, réputé pour sa discipline extrême, à travers le témoignage rare et anonyme d’un...

Podcast Servir carrément la Science Vous le savez à Podcast Science, on aime vous ravir avec toutes sortes d’anecdotes, de sujets, de concepts, tant...

Documentaire Une milliardaire fusillée à Monaco Pastor 77 ans la femme la plus riche de Monaco victime d’un guet-apens est tué d’un coup de fusil...

Documentaire Eric se fait quotidiennement dépouiller par les kleptomanes Le préservatif, un produit sensible aux yeux des voleurs

Documentaire De la Colombie à l’Espagne, les routes de la poudre Depuis 40 ans, la Galice au Nord de l’Espagne est une région connue comme la porte d’entrée de produits...

Documentaire Mafia : confessions d’un boss repenti C’est l’une des organisations criminelles les plus puissantes au monde. En Calabre, au sud de l’Italie, la ‘Ndrangheta importe...

Documentaire Affaires criminelles – Affaire Claude Lastennet Entre août 1993 et janvier 1994, un vent de psychose souffle sur le département du Val de Marne. 5...

Documentaire BAC vs délinquants, au coeur de leur quotidien à Cannes Cambriolages, délinquance, agressions… Pas question de laisser tous ces délits impunis ! La BAC de Cannes est sur tous...

Documentaire Inside – Traffic de voiture Une voiture est cambriolée toutes les 26 secondes aux États-Unis. De petits malfrats volent à l’occasion pour effectuer de...

Documentaire Marseille, la guerre de la drogue 25 morts cet été à Marseille, la plupart liés au trafic de drogue. Comment expliquer cette série noire de...

Documentaire L’enfer des femmes au Brésil Chaque jour au Brésil, une femme en meurt toutes les 2 heures. Un phénomène massif et inquiétant qui a...

Documentaire Enlevée et séquestrée… L’affaire Berenyss Le 23 avril 2015, Bérényss, 7 ans, joue devant son domicile à Sancy-le-Haut en Meurthe-et-Moselle. Vers 15 heures, sa...

Documentaire Paquita Parra, une enquête relancée 20 après Le 3 décembre 1998, Paquita Parra est retrouvée dans sa voiture à Puymoyen. L’enquête ne mène a rien, mais...

Documentaire Fraudes et escroqueries : clandestins en ligne de mire La brigade de gendarmerie mène une enquête sur un cas de travail dissimulé après avoir reçu des lettres de...

Documentaire Affaire Fauviaux : insomnies coupables Le 24 mai 1995, Stéphanie Fauviaux, étudiante de 18 ans, est découverte sans vie dans l’appartement qu’elle partage avec...