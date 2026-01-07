Rome, fin des années 1970. Daniel Nieto, un braqueur marseillais, est en cavale dans l’Italie des années de plomb. Le kidnapping est alors une véritable industrie. Avec sa bande, il enlève la fille d’un riche industriel du cinéma, la jeune et très belle Giovanna Amati… Un récit vrai à couper le souffle, troublant comme un film de l’âge d’or du cinéma italien.