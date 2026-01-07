À Rennes, une affaire criminelle particulièrement troublante connaît son épilogue au palais de justice. Tout débute par une panne...
Sur les routes comme en ville, les délits routiers se multiplient. Excès de vitesse, conduite sous alcool, comportements agressifs...
Chaque année, des milliers de vacanciers se blessent sur les pistes de ski. Chutes, entorses, imprudence ou manque de...
Bienvenue dans le système carcéral japonais, réputé pour sa discipline extrême, à travers le témoignage rare et anonyme d’un...
Vous le savez à Podcast Science, on aime vous ravir avec toutes sortes d’anecdotes, de sujets, de concepts, tant...
Pastor 77 ans la femme la plus riche de Monaco victime d’un guet-apens est tué d’un coup de fusil...
Le préservatif, un produit sensible aux yeux des voleurs
Depuis 40 ans, la Galice au Nord de l’Espagne est une région connue comme la porte d’entrée de produits...
C’est l’une des organisations criminelles les plus puissantes au monde. En Calabre, au sud de l’Italie, la ‘Ndrangheta importe...
Entre août 1993 et janvier 1994, un vent de psychose souffle sur le département du Val de Marne. 5...
Cambriolages, délinquance, agressions… Pas question de laisser tous ces délits impunis ! La BAC de Cannes est sur tous...
Une voiture est cambriolée toutes les 26 secondes aux États-Unis. De petits malfrats volent à l’occasion pour effectuer de...
À soixante miles au large de Key West, en Floride, une croisière familiale tourne au drame pour une mère...
25 morts cet été à Marseille, la plupart liés au trafic de drogue. Comment expliquer cette série noire de...
Chaque jour au Brésil, une femme en meurt toutes les 2 heures. Un phénomène massif et inquiétant qui a...
Le 23 avril 2015, Bérényss, 7 ans, joue devant son domicile à Sancy-le-Haut en Meurthe-et-Moselle. Vers 15 heures, sa...
Le 3 décembre 1998, Paquita Parra est retrouvée dans sa voiture à Puymoyen. L’enquête ne mène a rien, mais...
La brigade de gendarmerie mène une enquête sur un cas de travail dissimulé après avoir reçu des lettres de...
Le 24 mai 1995, Stéphanie Fauviaux, étudiante de 18 ans, est découverte sans vie dans l’appartement qu’elle partage avec...
Au coeur de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aulnay-sous-Bois détient de tristes records. Elle fait partie des villes où le...
