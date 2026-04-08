Documentaire

À la Réunion, porter secours et assistance aux populations n’est jamais de tout repos. Chaque lundi, c’est en hélicoptère que les infirmières Nadège et Rachel se rendent dans le cirque de Mafate pour veiller sur la santé des habitants du secteur. Sur la côte, la brigade nautique est chargée de faire respecter la loi sur l’eau. Alexis et Eric doivent contrôler les plaisanciers, porter assistance aux plongeurs en détresse, ou faire évacuer les surfeurs de l’eau pour prévenir les attaques de requin.À St-Denis, une antenne du GIGN, spécialement entraînée pour la lutte anti-terroriste, part en opération coup de poing pour interpeller deux individus dangereux. De leur côté, les pompiers de St André doivent intervenir sur une victime d’un accident de sport pendant qu’à l’hôpital de St-Pierre, Flore enchaîne des urgences vitales.Elle va devoir intervenir sur le cas d’une petite fille asthmatique et d’un garçon de 10 ans victime d’une grave chute à vélo.Des grandes villes de la Réunion jusqu’aux endroits les plus reculés, ils sont nombreux à donner de leur temps et de leur énergie pour que les Réunionnais puissent bénéficier partout de soins et de secours.Un documentaire de Pascal CARRON, Jean Philippe BELLEUDI, Isamel DECARRE, Frederic REAU