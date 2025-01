Documentaire

De décembre à février, les montagnes françaises se transforment en véritables usines à touristes. Dans les Alpes du Nord, la population du village de Tignes passe de 2200 à 25 000 personnes pendant la saison hivernale. Tout le monde se mobilise pour offrir le meilleur séjour possible aux vacanciers. Marianne est pisteur-secouriste et maître chien, spécialiste de la sécurité. Ambroise, le saisonnier, propose des balades en raquettes, ou des promenades en hélicoptère. Kenji, moniteur de ski japonais, a choisi Tignes pour y vivre. Il a épousé une femme de la région et ouvert un petit restaurant. Ils accueillent sportifs ou débutants, comme Irène et Paulin.Réalisateur : François Cardon Eric Le Pioufle Hélène Risacher