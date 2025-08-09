Sous les lumières des éclairages nocturnes, nous nous sommes lancés dans les rues de Lyon avec la police. Nous les avons suivis alors qu’ils patrouillaient, traquant la criminalité et apportant sécurité et paix aux citoyens de la ville. Nous avons vu l’efficacité des motards de la formation motocycliste urbaine et de la brigade CRS autoroutière, toujours prêts à intervenir. Nous avons été témoins de la détermination et de l’engagement des policiers pour protéger et servir leur communauté. La nuit lyonnaise est un peu plus sûre grâce à leur dévouement.