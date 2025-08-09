L’huissier de justice est une figure incontournable du paysage juridique, mais son rôle reste souvent méconnu du grand public....
Avec le témoignage exclusif du frère de Mohamed Merah, nous retraçons son histoire. Réalisateur : Mohammed Sifaoui
Au cœur de cette affaire se trouve Laura Fay, une jeune femme au parcours en apparence banal, mais dont...
En France, marcher seul la nuit est devenu source d’angoisse pour beaucoup. Face à la montée de l’insécurité nocturne,...
L’annonce de la mort du millionnaire américain de 66 ans, Jeffrey Epstein a fait l’effet d’une bombe. Le richissime...
Jean Bastouill avait été condamné en première instance à 10 ans de prison pour avoir éliminé son gendre qu’il...
A Belleville, les braquages des commerces chinois se multiplient et les malfaiteurs n’hésitent pas à s’en prendre directement aux...
C’est devenu un véritable fléau. Tous les jours des dizaines de téléphone sont volés dans la rue, les transports...
Surnommé dans un premier temps le «Forestier des Ardennes» ( métier qu’il n’a en fait jamais exercé) puis le...
Les autoroutes françaises sont au cœur de nombreux problèmes de sécurité. Entre courses sauvages, trafics clandestins et vols de...
Dans la vallée du Rhône, la commune de Bollène est à l’image de beaucoup de petites villes françaises :...
Lou Ferrante se rend dans le Salvador, deuxième pays au monde pour son taux d’homicides le plus élevé, pour...
Le 18 juin 2004, les proches de Grégory Patriarche signalent sa disparition aux autorités. Le jeune homme n’a plus...
Roberto Calvi, un banquier milanais, est retrouvé pendu sous un pont londonien le 18 juin 1982. Alors qu’il dirige...
Dans le plus grand des départements français, les zones à surveiller sont nombreuses. Dans la région de Maripasoula, les...
Deux fils électriques et une décharge de 50.000 volts, c’est l’arme miracle de la police pour maîtriser les citoyens...
Au moment des attaques du 11 septembre 2001, les pompiers de la caserne « 10 House », la plus...
Plongée au cœur des quartiers sensibles où policiers et forces de l’ordre affrontent chaque jour la délinquance et les...
Pour échapper aux bouchons, leur nombre a doublé dans la capitale. Mais ces motards roulent souvent trop vite et...
Le 20 novembre 2005, toutes les rédactions françaises sont sur le pied de guerre. Brigitte Angibaud, procureur de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site