Documentaire

Les tensions montent entre jeunes et forces de l’ordre dans une ville où les affrontements ne cessent de se multiplier. Des projectiles sont lancés sur la police, des bagarres éclatent entre collégiens et la sécurité de la ville est mise à l’épreuve. Mais sous cette violence, des moments de cohésion et de solidarité se dessinent. Découvrez le quotidien de la police municipale face à ces défis, avec des interventions de plus en plus intenses et des stratégies pour rétablir l’ordre. Suivez cette équipe courageuse qui lutte pour la sécurité et le bien-être de la communauté.

Réalisation : Jérémie Arnaudy