Documentaire

Le samedi 5 septembre 1998, l’Opel Kadett rouge du sergent Pirson plonge dans la Meuse à Dinant, en Belgique. Il en réchappe miraculeusement mais ses deux enfants, Sven et Romy (6 et 7 ans), demeurent prisonniers de la voiture et meurent noyés par sept mètres de fond. Le soir même, il téléphone à la maman des enfants, Ariane Moreau, avec laquelle il vit un divorce chahuté. Elle sanglote : « Olivier, ce n’est pas possible, ils sont tout froids maintenant. » Le militaire répond : « T’es conne ? Ils sont morts, ils sont froids, c’est normal. Je suis fatigué, je vais me coucher ! » C’est cette incroyable indifférence qui va éveiller les soupçons de la famille d’Ariane Moreau. Son père, Pierre Moreau, prend le dossier en charge et commence sa contre-enquête… Condamné en première instance à 20 ans de réclusion, puis acquitté en appel, et renvoyé devant la Cour militaire après que la Cour de cassation eut cassé cette décision, Olivier Pirson a finalement été disculpé de l’assassinat de ses deux enfants en 2003, la Cour militaire mettant définitif à l’une des plus crispantes affaires judiciaires qu’ait connues la Belgique.