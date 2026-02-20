En même temps que le monde entier, Derf Backderf apprend en 1991 les horribles meurtres de Jeffrey Dahmer. Mais...
En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...
Nous sommes dans la nuit du 17 aout 2001, dans les rues de Béziers, la Féria bat son plein...
L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au...
Enquête au Sri Lanka et au Liban sur les bébés volés qui, durant des décennies, firent le bonheur de...
Les contrôles s’intensifient et chez les Français, le ras le bol s’installe. Le travail de la fourrière, enlever un...
Le Honduras est l’un des pays dont le taux de crime est le plus élevé au monde. Sous le...
Colombie, Philippines, France… Nombre sont les prisons dans lesquelles les détenus font la loi, malgré la présence de gardiens...
C’était en novembre 2007. Amanda Knox une étudiante américaine vivant à Pérouse en Italie est arrêtée pour avoir tenté...
La CIA, présente sur les cinq continents, est l’organe de renseignement le plus puissant du monde. Ce documentaire offre...
Vols de truffes noires dans les forêts du Périgord, traques nocturnes de sangliers en plein maquis corse, pêche hors...
En partant à la rencontre d’anciens cocaleros repentis, de trafiquants et des instances internationales en charge d’endiguer le trafic,...
Le Tueur du Zodiaque est un tueur en série non identifié à qui sont attribués de façon certaine 5...
Le 23 juillet 2006, Jean-Louis Courjault découvre deux nouveaux nés dans son congélateur. Quand le procès s’ouvre, le 9...
Entre mer et montagne, l’autoroute A8 dite « La Provençale ». 213Km entre Aix-en-Provence à la frontière Italienne. Elle passe par...
En immersion avec les agents de la Police Nationale espagnole sur le terrain, alors qu’ils se battent contre le...
Si la vitesse reste une cause d’accidents, la multiplication des radars ne suffira plus à sauver des vies supplémentaires....
Les gendarmes ont renforcé les contrôles routiers pour cibler les chauffards et les véhicules en surcharge. Entre courses-poursuites et...
En Sibérie, les conditions climatiques rigoureuses, les routes mal entretenues et les longues distances entre les localités exacerbent les...
Pour la brigade de sûreté urbaine, chaque jour une nouvelle affaire.
