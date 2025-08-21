Documentaire

Dans les années 70, Bernard Cousty et Yvette Balaire s’aiment avec passion. Mais ils sont tous les deux déjà mariés.

Refusant de se contenter d’une relation extra-conjugale et étrangement n’envisageant pas le divorce, ils échafaudent ensemble un plan macabre pour se débarrasser de leur conjoint respectif.

Un double assassinat presque parfait que les inspecteurs vont bientôt percer à jour.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Les amants diaboliques de Bourganeuf »

Réalisation : Marie David

