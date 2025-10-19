À Saint-Étienne, une trentaine de personnes déposent plainte chaque jour. On enregistre 10 000 procès-verbaux et 1 500 gardes à vue par an au commissariat central de la ville.
Des simples vols jusqu’aux affaires de proxénétisme en passant par des agressions, comment les agents de police recueillent-ils ces dépositions et les plaintes des victimes ? Comment font-ils face et répondent-ils à cette détresse ? Document au cœur du commissariat central de Saint-Étienne, le service public ouvert 24 heures sur 24 et toute l’année avec les urgences et les pompiers.
#reportage #police #gendarmes