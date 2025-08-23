Documentaire

Des règlements de compte sanglants et des rues envahies par les déchets ont terni l’image parfaite de Naples. Crimes en tous genres et trafics sont les marques laissées par la Camorra, la mafia napolitaine, qui est le principal employeur de la ville. De la création de petits emplois illégaux, comme les gardiens de parking qui garent les scooters pour quelques euros et travaillent comme informateurs de la mafia, au marché lucratif de l’élimination des déchets, la mafia a réussi à exercer son influence sur l’ensemble de l’économie napolitaine. Certains habitants ripostent, d’autres apprennent à vivre avec. C’est le cas des « neomoldici », des chanteurs populaires qui sont souvent de simples enfants. Les nemoodici peuvent gagner jusqu’à 100 000 euros par an en chantant les louanges de la Camorra. Pour tenter de réduire l’empire de la Mafia dans la ville, Naples a mis en place sa propre force de police spéciale : « les Falchi », les faucons. Équipés de puissantes motos, sans casque ni uniforme, ils roulent à toute allure dans le labyrinthe des rues napolitaines. Quelles sont leurs techniques pour infiltrer les clans ? Caméras cachées, micros dissimulés… découvrez comment ils traquent des quartiers entiers pour démanteler le trafic de cocaïne organisé par les mamans de la mafia napolitaine.