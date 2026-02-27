Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...
Escrocs et fraudeurs ne manquent pas d’ingéniosité. Ils abusent sans vergogne de la crédulité des consommateurs. L’une des méthodes...
Comment Jeffrey Epstein, enseignant en mathématiques, a-t-il pu amasser une fortune aussi importante, tisser un réseau d’influence aussi vaste...
Le féminicide n’a pas attendu d’être nommé pour exister. Dans la presse, les romans ou les tribunaux français, il...
Entre 2 000 et 3 000 vies sauvées chaque année selon la sécurité routière. Pourtant c’est la hantise à chaque fois...
Trente morts et 249 blessés en 10 ans sur la RN4 en Seine-et-Marne ! Vitesse excessive, conducteurs alcoolisés ou...
L’évolution de la grande criminalité organisée exige une réponse judiciaire à la hauteur de sa complexité transfrontalière. En s’inspirant...
En Équateur et au Brésil, des unités d’élite sont déployées pour des opérations terrestres, maritimes et aériennes. Les contrebandiers...
Sur les autoroutes françaises, des millions de chauffards circulent chaque jour. Le risque d’accident est omniprésent. Pour réduire au...
La deuxième ville de France, Marseille, tente d’attirer les touristes et des nouveaux habitants, mais elle est toujours entraînée...
A la veille des vacances d’été, policiers et gendarmes sont sur les dents. Avec plus de 450 000 cambriolages...
À Roubaix, Laurent et son équipe de la Brigade de Répression des Atteintes aux Personnes traquent un suspect impliqué...
Ceslaw Bojarski, bricoleur méticuleux, inventeur de génie, père de famille affectueux et faux monnayeur, le plus talentueux de tous...
Arnaques, vols, abus de confiance, même lorsqu’ils se croient à l’abri derrière leur porte, les Français restent vulnérables. Une...
Sur l’autoroute A10, gendarmes et douaniers mènent une lutte quotidienne contre les trafics, la petite délinquance et les situations...
Le ski peut être une activité dangereuse si l’on ne maîtrise pas bien toutes les questions de sécurité. La...
Vrai prince charmant ou escroc ? Voici comment le savoir. J’ai analysé 7000 messages d’arnaques sentimentales et voici ce...
Christine Papin (1905-1937) et Léa Papin (1911-2001), plus connues sous le nom des sœurs Papin, sont deux employées de...
L’affaire Treiber, arrêté après 10 semaines de cavale. Enquête. Un documentaire Un documentaire réalisé par Julien Mignot. Productions Tony Comiti.
Cette affaire a tenu en haleine la France entière pendant des mois. Le 30 octobre 2017, la jolie Alexia...
