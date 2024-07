Documentaire



Lors d’un match au Parc des Princes, des hooligans déchaînés envahissent le stade de rugby voisin, provoquant des scènes de chaos et de violence. Les forces de l’ordre, dirigées par Olivier et Franck, tentent de contenir les émeutes et d’identifier les casseurs grâce aux caméras de surveillance. Malgré les tensions, la situation se stabilise à l’heure du coup d’envoi, laissant les policiers évaluer les dégâts et procéder à des interpellations.