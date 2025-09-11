Documentaire

À l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, un réseau illégal s’est discrètement installé au cœur de l’activité. Des emballeurs clandestins proposent leurs services aux passagers… mais derrière cette apparente aide, se cache une véritable arnaque orchestrée dans l’ombre.

La police tente d’identifier les membres de cette organisation bien huilée, mais l’enquête s’annonce complexe : fausses identités, intimidations et disparition rapide des preuves rendent chaque arrestation incertaine.

Une enquête captivante au cœur du plus grand aéroport de France, où l’illégalité côtoie les allées bondées de voyageurs.