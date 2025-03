Documentaire

En Suède, le crime organisé, alimenté par le trafic de drogues et d’armes, est en hausse. Et de plus en plus de mineurs sont recrutés, notamment car ils échappent aux sanctions pénales. Un phénomène observé ailleurs en Europe. Quelles mesures peuvent être prises pour enrayer cette tendance ?

Disponible jusqu’au 26/04/2025