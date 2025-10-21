Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Affaire Benoit Philippens : dettes, séduction et règlement de compte 18 avril 2014. Les policiers de Visé, en Belgique, sont appelés pour des coups de feu dans une rue...

Documentaire A Mayotte les bidonvilles sont pires qu’au Brésil Quand on fait la chasse dans un labyrinthe de taules

Documentaire Justice en France : la justice des flagrants délits Dans le box des accusés, deux hommes suspectés d’être les petites mains d’un trafic de stupéfiants. Ils ont été...

Documentaire Drogue, alcool et excès : les gendarmes traquent les dangers de la route C’est un accident qui a ruiné sa vie. Gérard est lourdement handicapé depuis qu’il a perdu le contrôle de...

Documentaire Délinquance, drogue, violence : la BAC de Saint-Etienne en action À Saint-Etienne, les policiers de la brigade anticriminalité spécialisée de terrain mènent un combat acharné contre la délinquance. Ces...

Documentaire Chroniques Policières : ce que les Français ne voient jamais Chaque Français croise tous les jours une voiture de police, un gardien de la paix ou un barrage de...

Documentaire L’impuissance des habitants face à la délinquance à Nantes NANTES : Alors que la sixième ville de France a connu, ces dernières années, une importante hausse démographique, la...

Documentaire La police de Saint-Étienne et la détresse des victimes À Saint-Étienne, une trentaine de personnes déposent plainte chaque jour. On enregistre 10 000 procès-verbaux et 1 500 gardes...

Article Quelles sont les causes principales des accidents de la route et comment les éviter ? Les accidents de la route sont une cause majeure de décès et de blessures dans le monde entier. Comprendre...

Documentaire Course poursuite spectaculaire dans le 91 Le 27 novembre 2011, une jeune femme est retrouvée dans le parking de sa résidence à Juvisy-sur-Orge. Trois mois...

Documentaire Texas, la justice en noir et blanc Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stites. En 2019, un...

Documentaire Affaire Maelys, la vérité enfin ? Retour sur l’enquête sur la disparition de Maëlys qui a conduit à l’arrestation de Nordahl Lelandais, puis à la...

Documentaire Les disparues de Cleveland : la maison de l’horreur C’est la fin d’un impensable cauchemar. Amanda, Gina et Michelle, avaient disparu il y a une douzaine d’années alors...

Documentaire Le Time Share Le 21 mai 2000 avait commencé le procès dit du « Time Share ». Un long procès pour une escroquerie qui...

Documentaire Transport illégal de marchandises : la police frappe fort ! En immersion avec les agents de la Police Nationale espagnole sur le terrain, alors qu’ils se battent contre le...

Documentaire Jean Bastouill : règlement de comptes en famille C’était un beau mariage à Rivesaltes, dans le Languedoc-Roussillon. Et il s’est terminé par deux morts. Le Dr Jean-Charles...

Documentaire Jacques Mesrine (2/2) Construit comme un thriller, ce documentaire raconte, au travers d’images d’archives et de témoignages inédits, le parcours du plus...

Documentaire Vacanciers, ils se croient tout permis Dans le sud de la France, en période estivale, les touristes ne sont pas tous venus se reposer. Certains...