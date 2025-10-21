La Guadeloupe fait face à une crise sans précédent. À Pointe-à-Pitre, capitale de l’île, la violence explose : homicides, braquages, trafics de drogue et violences sur enfants atteignent des niveaux records, plaçant la ville au premier rang des villes les plus dangereuses de France.
Dans un climat d’insécurité croissante, les forces de l’ordre, les associations locales et les habitants mobilisés tentent de freiner cette spirale de criminalité. Face à une société en perte de repères, reportage inédit au cœur d’une réalité souvent passée sous silence.