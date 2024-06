Documentaire



L’affaire est unique dans les annales judiciaires et politiques françaises. Le vendredi 9 juillet 2004 une jeune femme se prétend victime d’une terrible agression antisémite dans le RER D en banlieue parisienne. Le lendemain, la classe politique et les médias s’embrasent.

Ce n’était pourtant qu’une affabulation. Plus d’un an après, notre enquête révèle que le ministre de l’Intérieur de l’époque, Dominique de Villepin, et le président Jacques Chirac sont les responsables de cet extraordinaire emballement.

Car le samedi soir 10 Juillet 2004, alors que les médias ne s’étaient pas encore emparés de l’histoire, ils ont délibérément choisi de communiquer sur la base d’un dossier judiciaire vide, lançant ainsi « l’affaire du RER D ». Notre l’enquête démontre pour la première fois que le samedi 10 juillet une faute a été commise au plus haut niveau de l’État.

Un documentaire de Vassili Silovic