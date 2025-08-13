Le jour où le serial killer a été arrêté
Être destitué de son nom, c’est être mis au ban de la société. « Je ne suis personne »,...
Les gendarmes de Saint-Tropez ont fort à faire pour leur premier été. Car au delà des missions classiques de...
1er septembre 2003 : dans le cadre du grand redéploiement police-gendarmerie voulu par Nicolas Sarkosy, Saint-Tropez retrouve enfin «...
L’affaire Jean-Baptiste Rambla est l’une de ces histoires françaises qui mêlent drame intime, mémoire collective et destin tragique, où...
Jérémy, un policier de la Brigade Criminelle de Lens, est à la recherche d’un groupe de braqueurs qui sévit...
Paris est le paradis pour les voleurs et arnaqueurs qui grouillent dans la capitale ! Ils ne manquent pas...
Sous les lumières des éclairages nocturnes, nous nous sommes lancés dans les rues de Lyon avec la police. Nous...
L’huissier de justice est une figure incontournable du paysage juridique, mais son rôle reste souvent méconnu du grand public....
Une enquête sur ce qui est arrivé à quatre femmes qui étaient membres du culte NXIVM et qui ont...
Dix-huit mois avant le meurtre sordide de l’étudiant chinois Lin Jun, un groupe d’internautes était sur la trace de...
La gendarmerie met en place un dispositif de grande ampleur pour stopper les chauffards et rendre l’autoroute plus sûre...
En France, les infractions sont nombreuses et cela crée forcément des risques pour les autres usagers de la route....
Suicides de détenus, réels ou suspects… Le mitard, le quartier disciplinaire, constitue l’angle mort des prisons françaises. Au travers...
Malgré le travail de fond de la police texane, le trafic de drogue reste la principale activité économique dans...
Un policier qui utilise son arme de service en Suisse, cela arrive une quinzaine de fois par année. Les...
Des chauffards ont fui après un carambolage, causant de graves conséquences et ruinant la vie de certaines personnes. Malgré...
Des vendeurs malveillants profitent d’Internet pour vendre des voitures volées. Les acheteurs sont piégés et réalisent trop tard qu’ils...
La tension est omniprésente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Les gendarmes doivent faire face à de nombreux...
Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, tué par le terroriste de Trèbes et de Carcassonne, a voué sa vie...
En juin 2004, à Rhinau et Schirmeck, en Alsace, deux fillettes disparaissent alors qu’elles jouaient devant chez elles. Les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site