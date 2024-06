Documentaire



La frontière franco-espagnole est la limite terrestre la plus longue de la France métropolitaine. Elle court sur 623 kilomètres, de la Méditerranée à l’Océan Atlantique et le long de la chaîne des Pyrénées. Si depuis l’intégration de l’Espagne dans l’espace Schengen en 1995, les postes frontières ont disparu, c’est pourtant une ligne sous haute surveillance qui sépare les deux pays. Cette zone est aussi l’une des plus grosses plaques tournantes de la criminalité en Europe. Un documentaire de G. THIERRY-KAROGLAN.