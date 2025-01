Documentaire

Six hommes fichés au grand banditisme se racontent dans « Braqueurs »/ Le grand banditisme, des millions d’euros volés et des années passées en prison. Autant de points communs que partagent David, Nunzio, Gérard, Khaled, Raymond et François. Ces six anciens malfrats sont au cœur de Braqueurs. Le documentaire, produit et conté par Karine Le Marchand, donne la parole à ces hommes qui ont commis des vols avec violence, des cambriolages, des attaques de banque et de fourgons.