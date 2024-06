Documentaire

Mais qu’est-il arrivé à Alain Kan ? L’ex chanteur pour midinettes des 60’s fut le premier punk parisien au sein de Gazoline. Alain Kan sort ensuite 4 albums solo, écrit pour son beau-frère le célèbre Christophe (sur « Pas vu » en 1980). C’est en 1986 que sort son quatrième opus solo chez New Rose avec Laurent Sinclair (ex Taxi Girl). On y retrouve aussi Plume, ex Lili Drop et Richard Kolinka (Téléphone). Pour gagner sa vie, il devient VRP pour du matériel informatique… Le 14 avril 1990, Kan prend le métro à Châtelet et… disparaît !Personne ne le reverra jamais. L’énigme du rock français demeure. A moins qu’une sombre histoire de dope… Un documentaire co-Un documentaire réalisé par Karl Zéro & Christian Eudeline.